Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Standardwerte zeigten gestern ein erstes Lebenszeichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmachen lasse sich diese These an dem gestern ausgeprägten Innenstab. Doch nicht nur die Handelsspanne des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei innerhalb des Pendants des Vortages verblieben. Der kleine Kerzenkörper des gestrigen Handelstages sorge zusätzlich für ein sog. "harami"-Muster. Dabei handle es sich zwar um ein schwächeres Umkehrmuster, aber die Formation signalisiere, dass die Bullen die zuletzt angeführten Unterstützungen nicht kampflos aufgeben würden. Vor allem die 38-Tage-Linie (akt. bei 11.530 Punkten) sowie die Bastion in Form des Hochs vom November 2015 bei 11.431 Punkten, des Tiefs von Mitte Januar bei 11.425 Punkten sowie den Tiefpunkten von Ende 2016 bei gut 11.400 Punkten seien in diesem Zusammenhang nochmals zu nennen.



Eine "bullishe" Auflösung des gestrigen "inside days", was bei DAX-Notierungen oberhalb der Marke von 11.723 Punkten Realität wäre, würde dem eingeleiteten Erholungsimpuls neue Nahrung geben. Beim Verteidigen der o. g. Schlüsselunterstützungen würde weiterhin das Sentiment helfen. Die aktuelle Erhebung der American Association of Individuell Investors (AAII) weise weiterhin einen höheren Anteil Bären und Neutrale als Bullen aus - von Euphorie also keine Spur. (02.02.2017/ac/a/m)