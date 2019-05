Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des Feiertags in den USA und Großbritannien erlebte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern einen ruhigen Wochenstart, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die geringen Umsätze würden den Analysten die Gelegenheit geben, den Chartverlauf des DAX®-Kursindex mal wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Einer der Schlüsselcharts schlechthin gerate aktuell im Bereich der hartnäckigen Hürden aus dem Haussetrend seit März 2009 (akt. bei 5.545 Punkten), der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.571 Punkten) sowie der Nackenzone der Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr aus dem vergangenen Jahr (rund 5.600 Punkte) ins Stocken. Abgerundet werde die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone durch die 38,2%-Korrektur der letzten Aufschwungphase von Februar 2016 bis Januar 2018 (5.644 Punkte). Ein Sprung über die diskutierten Hürden würde dem Kursbild wieder einen positiven "Dreh" verleihen. Andererseits gelte es auf der Unterseite, die jüngsten beiden Monatstiefs bei 5.328/14 Punkten zu verteidigen. Zusammen mit dem alten Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.313 Punkten) entstehe hier eine wichtige Kreuzunterstützung. Bei einem Rebreak dieser Bastion müsste die Erholung seit Ende 2018 letztlich als Pullback an die oben genannte Schlüsselzone interpretiert werden. (28.05.2019/ac/a/m)

