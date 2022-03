Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der kräftigen Erholung zu Wochenbeginn gibt der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Mittwoch wieder nach, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Russland habe angekündigt, militärische Kampfhandlungen in Teilen der Ukraine einzuschränken. Ob diese Maßnahmen wirklich von Dauer seien, werde aber zunehmend bezweifelt. Die Ukraine und die USA sähen vielmehr ein taktisches Manöver. Der Rücksetzer an der Börse zeige damit einmal mehr, dass der Krieg die Börsen wohl doch noch länger beschäftigen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (30.03.2022/ac/a/m)