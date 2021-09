Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Häufig werden die Karten im Nachgang an einen großen Verfalltermin neu gemischt, was aktuell der Fall zu sein scheint, berichten die Analysten der Helaba.



In der Folge sei der nun auf 40 Werte erweiterte DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn unter die Räder geraten, was auch zu sichtbaren Spuren im Chartbild geführt habe. Auf der anderen Seite habe der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) als sogenanntes Angstbarometer einen ordentlichen Satz nach oben vollzogen. Bereits an den Vortagen sei es bei diesem zu einem Cross der 21- mit der 55-Tagelinie (von unten nach oben) und mehrfachen Schlusskursen oberhalb des 200-Tagedurchschnitts gekommen. Damit nehme die Gefahr, dass sich die Volatilität ausdehne, weiter zu. Bereits zuvor vorhandene Long-Signale seien nochmals untermauert worden. Die lange Zeit vom Markt ausgeblendeten Belastungsfaktoren, so scheine es, würden aktuell neu gewichtet. Allen voran seien angesichts der steigenden Erzeugerpreise die Inflationsgefahren zu nennen. Hinzu komme, die mit Blick auf China Evergrande unklare Konstellation und eine im Vorfeld des FOMC-Meetings abwartende Haltung.



Am Freitag habe der DAX mittels eines "bearish engulfing pattern" die 21, 55 und 100-Tagelinien von oben nach unten durchbrochen. Am Montag habe sich der 144-Tagedurchschnitt hinzu gesellt. Die beiden erstgenannten Averages hätten bereits ihre zuvor steigende Tendenz beendet, sodass auf kurz- und mittelfristiger Zeitebene gültige Short-Signale vorlägen. Mit dem Tagestief bei 15.019 Punkten habe das Julitief bei 15.048 bereits im Test gestanden. Auch die für den langfristigen Trend relevante 200-Tagelinie (14.910) sowie der 200-Tage-EMA (14.925) seien bereits in greifbarer Nähe. Insofern drohe eine weitere Eintrübung des Chartbildes, zumal die Abwärtsbewegung an Dynamik gewinne. Weitere Supports wären dann bei 14.855, 14.804 und 14.637 Zählern zu finden. (21.09.2021/ac/a/m)



