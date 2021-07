Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Aktienmarkt bereits etwas schwächer in die Handelswoche startete, erhöhte sich der Abgabedruck gestern nochmals, berichten die Analysten der Helaba.



In der Folge würden sich die Anzeichen verdichten, dass es die Analysten mit einer kurzfristigen Wendeformation zu tun hätten und damit die Gefahr bestehe, dass die Korrekturbewegung noch weiter ausgedehnt werden könnte. Ohnehin habe man sich wundern können, dass die vorhandenen Belastungsfaktoren wie die steigenden Corona-Neuinfektionszahlen oder die Lieferkettenproblematik von den Aktienmärkten lange Zeit ausgeblendet worden seien. Hinzu komme, dass der Optimismus in den Unternehmen, was die Zukunftsaussichten betreffe, offensichtlich nachlasse. Darüber hinaus sei festzustellen, dass positive Impulse fehlen würden und derzeit kaum ausreichend tragfähige Chance- und Risikoprofile definiert werden könnten.



Angesichts der Tatsache, dass zuletzt eine überwiegende Anzahl von DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Aktien unterhalb ihres 50-Tagedurchschnitts notiert hätten, seien bereits strukturelle Schwächen sichtbar geworden. Gestern sei der DAX erneut unter die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie (15.533) abgerutscht. Dies in Kombination mit der eingangs erwähnten Wendeformation eröffne weiteren Spielraum auf der Unterseite. Die nächsten Supports seien bei 15.374, 15.278 (100-Tagedurchschnitt), 15.239, 15.114 und 15.009 Zählern zu finden. (28.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >