Auf der Gewinnerseite im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seien die Aktien von Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) zu finden gewesen, da die US-Wettbewerbsbehörde die Fusion mit dem US-Rivalen Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) zugestimmt habe. Der Gashersteller habe 2,8% im Plus geschlossen. Das Thema "Brexit" spiele an den Märkten ebenfalls eine Rolle. Hier hätten Gespräche über eine mögliche Verlängerung der Übergangsphase nach dem EU-Austritt für etwas Entspannung gesorgt. Demgegenüber hätten die Sorgen um Italiens Staatsfinanzen deutlich zugenommen, nachdem die EU-Kommission Italien einen besonders ernsthaften Verstoß gegen den Stabilitätspakt vorgeworfen habe. Italienische Renditen seien deutlich gestiegen und somit auch die Renditeaufschläge gegenüber Bundesanleihen. Damit bleibe das Umfeld schwierig und das Schlagzeilenrisiko sei weiterhin hoch.



Der DAX habe sich nach anfänglichen Gewinnen abgeschwächt. Damit sei er erneut daran gescheitert, das 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von 12.458 bis 11.459 bei 11.840 Punkten zu überwinden. Bei 11.884 verlaufe die Widerstandslinie der kurzfristigen Abwärtsbewegung. Solange die genannten Marken nicht überschritten würden, würden die technischen Perspektiven getrübt bleiben. Für Aufmerksamkeit sorge das ehemalige Jahrestief, das im März bei 11.726 markiert worden sei. Der DAX habe gestern darunter geschlossen, sodass Chancen auf einen Test der Widerstände 11.840/47 und 11.884 deutlich nachgelassen hätten.



Die quantitativen Indikatoren würden hingegen wenig Optimismus aufkommen lassen. Zwar habe die Stochastic ein Kaufsignal generiert, der MACD sei aber weit davon entfernt und das Kursmomentum negativ. Zudem sei das Abwärtsszenario im Wochenchart intakt. Sollte der DAX das jüngste Tief bei 11.458 Punkten unterschreiten, stünde einem Test des zyklischen Hochs von Ende 2015 bei 11.430 nichts mehr im Wege. Darunter würde sich das Abwärtspotenzial bis 10.800 deutlich ausweiten. (19.10.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex hat sich am Donnerstag abgeschwächt, so die Analysten der Helaba.Er habe bei 11.589 Zählern und damit 1,1% tiefer als am Vortag geschlossen. Die Kaufbereitschaft habe unter der Veröffentlichung von Quartalszahlen gelitten. Zu nennen seien insbesondere die Gewinnwarnung des Baustoff-Herstellers HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) und das vom Markt enttäuschend gewertete Q3-Betriebsergebnis des Softwareherstellers SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF). Die Anteilsscheine seien auf den tiefsten Stand seit fast vier Jahren (-5,9%) gesunken. Die Papiere von HeidelbergCement hätten 8,6% nachgegeben.