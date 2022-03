Die Lufthansa habe für das Jahr 2021 einen Nettoverlust von 2,19 Mrd. Euro gemeldet, nach einem Nettoverlust von 6,73 Mrd. Euro im Jahr 2020. Das Unternehmen habe gesagt, dass die Verkehrserlöse um 31% auf 11,88 Mrd. Euro gestiegen seien, während die jährlichen Gesamterlöse 16,81 Mrd. Euro erreicht hätten, ein Plus von 24% im Jahresvergleich. Die Lufthansa erwarte, dass sich der Verkehr in diesem Jahr aufgrund der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen weiter erholen werde. Die deutsche Fluggesellschaft habe jedoch darauf hingewiesen, dass der Konflikt in der Ukraine und seine Folgen erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben könnten.



Die KION Group habe für 2021 einen Anstieg des Auftragsbestandes um 49,9% auf 6,66 Mrd. Euro im Jahresvergleich gemeldet. Der Umsatz sei um 23,4% auf 10,29 Mrd. Euro gestiegen, während das bereinigte EBIT um fast 54% auf 841,8 Mio. Euro zugelegt habe. Der Nettogewinn sei um über 100% auf 568 Mio. Euro gestiegen. Das Unternehmen schlage eine Dividende von 1,50 Euro pro Aktie vor.



ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770 / WKN PSM777) habe für das Jahr 2021 einen Anstieg des Nettogewinns um 68% auf 449 Mio. Euro im Jahresvergleich gemeldet. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe 1,60 Euro erreicht. Das bereinigte EBITDA sei im Jahresvergleich um 19% auf 840 Mio. Euro gestiegen, während der Umsatz um 11% auf 4,49 Mrd. Euro zugelegt habe. Das Unternehmen schlage eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie vor. ProSiebenSat.1 habe gesagt, dass seine Ergebnisse durch die Erholung der Werbeeinnahmen unterstützt worden seien. Das Unternehmen erwarte für das Jahr 2022 einen Umsatz von rund 4,6 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von rund 840 Mio. Euro.



Einschätzungen von Analysten:



Hapag Lloyd (ISIN DE000HLAG475 / WKN HLAG47) werde bei Oddo BHF mit "neutral" bewertet. Das Kursziel liege bei 280,00 Euro. (03.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag überwiegend im Minus, so die Experten von XTB.Die westeuropäischen Blue-Chip-Indices würden im Tagesverlauf 0,4 bis 1,0% niedriger notieren. Eine Ausnahme bilde der spanische IBEX (SPA35), der um bis zu 1,6% falle. Österreichische Aktien würden dagegen besser abschneiden: Der ATX gewinne über 2%.Der Ukraine-Russland-Konflikt sei nach wie vor ein wichtiger Faktor, aber die Märkte würden nicht mehr so stark auf die Nachrichten wie in der vergangenen Woche reagieren. Berichten zufolge seien für heute Gespräche zwischen der Ukraine und Russland angesetzt gewesen, aber es sei ungewiss, ob die ukrainische Delegation daran teilnehmen werde. DAX sei heute Morgen gestoppt worden. Dem deutschen Index sei es nicht gelungen, die 50-Stunden-Linie im Bereich von 14.050 Punkten zu überwinden. Dies sei der zweite Versuch gewesen, diesen Widerstand zu überwinden, und die wiederholte Unfähigkeit, ihn zu überwinden, deute auf eine Schwäche der Käufer hin. Der anschließende Pullback habe den Preis in Richtung des Bereichs von 13.800 Punkten gedrückt, wo eine wichtige kurzfristige Unterstützung zu finden sei. Gelinge es dem DE30 nicht, diese Zone zu durchbrechen, wäre eine Seitwärtsbewegung im Bereich von 13.800 bis 14.050 Punkten nicht auszuschließen.