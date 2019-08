Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hielt sich an die Arbeitsthese der Vorwoche, erreichte also den Bereich 11.850/11.933 und fiel dann wieder zurück (Wochenschluss 11.611), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDas DAX-Ziel aus der zuvor zurückgelegten Flagge sei theoretisch unter bestimmten Bedingungen zunächst 11.265/11.187. Nur in ca. 25% der Fälle gebe es zuvor nochmal ein Umweg von 11.488/11.440 bis 11.850/11.933, um dann erst ca. 11.200 anzusteuern. Die DAX-Widerstände des Tages seien 11.600/11.611 und 11.650. Über 11.725 würde das DAX-Chartbild heute neutral werden. Das Ziel dann sei 11.850/11.933. (26.08.2019/ac/a/m)