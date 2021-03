Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist heute einer der am besten performenden europäischen Indices, so die Experten von XTB.



Der deutsche Leitindex gewinne heute über 1% und erreiche ein neues Rekordhoch bei 14.770 Punkten. Der Vormarsch sei breit gefächert, da 29 der 30 DAX-Mitglieder höher notieren würden. Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) führe die Gewinne an, nachdem das Vorstandsmitglied des Unternehmens gesagt habe, dass die Investmentbankeinheit zu Beginn des Jahres 2021 eine solide Dynamik aufweise. Die Begeisterung für die Stammaktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Symbol: VLKAF) setze sich heute mit einem Plus von über 5% fort. Die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) werde heute jedoch nur 1% höher gehandelt. (18.03.2021/ac/a/m)

