Der DAX habe zu Beginn der heutigen Sitzung einen Sprung gemacht und im Intraday-Handel bei etwa 13.760 Punkten ein neues Corona-Hoch ausgebildet. Das 127,2% Retracement der Korrektur vom Oktober, das in diesem Bereich zu finden sei, habe als Widerstand gewirkt und der Index habe sich unter 13.700 Punkte zurückgezogen. Dennoch notiere der DAX weiterhin in der Nähe des Allzeithochs bei 13.815 Punkten. Es werde erwartet, dass das US-Repräsentantenhaus im Laufe des Tages über das Konjunkturprogramm abstimme, sodass ein positives Ergebnis den Bullen zusätzlichen Treibstoff liefern könnte.



Laut einem Bericht von Bloomberg erwäge Siemens einen weiteren Versuch, die Post- und Flughafenlogistik-Einheit zu verkaufen. Der Bericht behaupte, dass das Unternehmen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres mit der Prüfung des Interesses an dieser Einheit beginnen könnte. Siemens habe 2014 versucht, die Einheit zu verkaufen und erwäge nun einen weiteren Versuch, da das Logistikgeschäft dank der Coronavirus-Pandemie weltweit an Fahrt gewonnen habe.



HelloFresh outperforme am Freitag. Die Aktie steige nach der Kurszielerhöhung von Barclays. Die Bank habe das Kursziel von 62 auf 70 Euro angehoben und meine, die Aktie habe in naher Zukunft noch Luft nach oben. Barclays sehe ein starkes Geschäftswachstum im ersten Quartal 2021, gefolgt von einem moderaten Wachstum im zweiten Quartal des Jahres. Die Bank erwarte eine Normalisierung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte 2021. (18.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren in der letzten Sitzung der Woche im Plus, so die Experten von XTB.Die Hoffnungen auf ein US-Konjunkturprogramm würden den Bullen Auftrieb geben, da das US-Repräsentantenhaus heute Nachmittag voraussichtlich über das Gesetz abstimme. Abgesehen davon sei der Wirtschaftskalender heute recht überschaubar, sodass sich Händler auf die Politik konzentrieren sollten. Das Brexit-Abkommen sehe weiterhin ungewiss aus und es werde erwartet, dass die Gespräche über das Wochenende fortgesetzt würden.