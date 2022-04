Rheinmetall sei eine der deutschen Aktien mit der besten Performance heute. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es von der britischen Regierung einen Auftrag über 100 gepanzerte Boxer-Fahrzeuge erhalten habe. Die Möglichkeit, weitere 100 Boxer zu bestellen, sei eine Erweiterungsoption in einem 2019 unterzeichneten Vertrag über 532 Boxer gewesen. Die finanziellen Bedingungen seien nicht bekannt gegeben worden.



Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender von BMW, habe in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung gesagt, er erwarte, dass die Halbleiterknappheit bis ins nächste Jahr hinein andauern werde. Zipse habe gesagt, die Versorgungslage werde sich spätestens im nächsten Jahr verbessern, aber auch 2023 werde es noch Engpässe geben. Ähnlich habe sich am Samstag Arno Antlitz, Finanzvorstand von Volkswagen geäußert, der gesagt habe, er rechne nicht damit, dass das Chipangebot die Nachfrage bis 2024 befriedigen könne.



Einschätzungen von Analysten:



- ProSiebenSat.1 Media (ISIN DE000PSM7770 / WKN PSM777) sei bei Goldman Sachs auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 13,10 Euro gesetzt worden.

- Encavis sei bei Barclays auf "equal weight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 19,00 Euro gesetzt worden.

- RTL Group sei bei Goldman Sachs auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 60,74 Euro gesetzt worden. (11.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren zu Beginn der neuen Woche schwächer, so die Experten von XTB.Der bisherige Wochenverlauf sei für die europäischen Blue-Chip-Indices recht volatil gewesen, wobei die Schwankungsbreite (Tageshoch zu Tagestief) in fast allen Fällen mehr als 1% betragen habe. Der niederländische AEX (NED25) sei einer der größten Nachzügler und verliere aktuell rund 1,1%, während der polnische WIG20 (W20) mit einem Plus von 1,4% besser abschneide. WKN 846900 ) handele weiterhin in einer kurzfristigen Spanne, die nach unten durch die 14.045-Punkte-Zone und nach oben durch die 14.350-Punkte-Zone begrenzt werde. Dieser Bereich werde vollständig von der lokalen Marktgeometrie abgedeckt, sodass ein Ausbruch über die obere Grenze ein starkes Signal für die Bullen sein könnte. Die oben erwähnte untere Grenze der Spanne bei 14.045 Punkten sei eine wichtige kurzfristige Unterstützung, die es zu beachten gelte, und ein Durchbruch darunter könnte einen Rückgang um etwa 280 Punkte auslösen (potenzielles Kursziel des Musters).