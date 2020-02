Ausblick: Wenngleich die Aufwärtsbewegung im deutschen Leitindex eine eindrucksvolle Dynamik aufweise, habe es bislang nicht für neue Rekordstände im DAX gereicht. Auf die Käufer komme folglich nun eine wichtige Bewährungsprobe zu.



Die Long-Szenarien: Widerstände würden sich in den kommenden Tagen bei 13.597 und 13.640 Punkten ausmachen lassen. Ein Ausbruch über diese Hürden müsse nicht unbedingt ein starkes mittelfristiges Kaufsignal darstellen, wenngleich der Weg in Richtung 14.000 Punkte grundsätzlich frei wäre. Das Problem aber sei die seit November entstandene Formation, die auch bearish gewertet werden könne. In diesem Fall würde der Index noch ein, zwei weitere Hochs ausbilden und anschließend deutlich nachgeben. Oberhalb von 13.300 Punkten hätten die Käufer aber nun erst einmal Spielraum.



Die Short-Szenarien: Eröffne der DAX am Montag sehr schwach und mit einem Downgap, berge dies die Gefahr eines deutlicheren Rücksetzers. Unter 13.425 Punkte könnte der Index 12.382 Punkte ansteuern, darunter 13.300 Punkte erreichen. Wie bereits in den vergangenen Wochen beschrieben, sei der DAX zwischen 13.204 und 13.170 Punkten gut unterstützt. Könnten die Käufer diesen Supportbereich nicht halten, drohe die Aufwärtsbewegung aus der Vorwoche komplett zu verpuffen, womit die Unterstützungen bei 12.986 und 12.886 Punkten wieder ins Spiel kämen. Würden auch diese brechen, wäre eine mittelfristige Umkehr im Index perfekt, welche zunächst Kursabgaben bis zum EMA200 nach sich ziehen dürfte. (10.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der Woche zuvor noch klar die Verkäufer den Ton im Index angegeben hatten, schlugen die Bullen im DAX in den vergangenen Tagen eindrucksvoll zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Sie hätten die am vergangenen Montag herausgearbeiteten Supports bei 12.986 und 12.886 Punkten verteidigt. Am Dienstag habe der DAX mit einer Kurslücke zur Oberseite eröffnet und sei anschließend nicht mehr aufzuhalten gewesen. Erst im Bereich des alten Allzeithochs bei 13.597 Punkten habe die Rally gestoppt.