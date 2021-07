Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete den heutigen Handelstag schwächer inmitten steigender Sorgen über die Zunahme der weltweiten Covid-19-Fälle und der Inflation, so die Experten von XTB.Auch die Zerstörungen durch massive Überschwemmungen in Deutschland und Belgien in den letzten Tagen könnten die Stimmung in dieser Woche belasten. Aus technischer Sicht sei der deutsche Leitindex unter die untere Begrenzung des steigenden Kanals gefallen und wenn die bärische Stimmung anhalten sollte, könnte die Unterstützung bei 15.123,4 Punkten getestet werden. (19.07.2021/ac/a/m)