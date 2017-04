Der DAX sei heute Morgen bei 12.148 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 12 Punkte über dem TS von gestern Abend aber 27 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.140-Punkte-Marke zu stabilisieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.149/51 und dann die 12.160/62 Punkte zu erreichen. Bereits hier könnten sich Rücksetzer einstellen. Schaffe es der DAX, sich über die 12.160/62 Punkte zu schieben, so könnte er im Nachgang die 12.172/75, die 12.185/88 und dann die 12.202/04 Punkte anlaufen. Über der 12.204-Punkte-Marke wäre dann Platz bis an die 12.113/15 bzw. an die 12.222/25 Punkte. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte diese Marke heute auch direkt angelaufen werden. Sollte er bis 12.222/25 Punkte laufen, so könnten sich hier erneute Rücksetzer einstellen. Sollte der DAX es schaffen, sich über die 12.225/28 zu schieben, so wären die 12.235/38 und das Tageshoch von gestern die weiteren relevanten Anlaufbereiche. Die Experten würden heute aber nicht davon ausgehen, dass es zu nachhaltigen Notierungen über der 12.200-Punkte-Marke komme.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.140-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.130/28 bzw. bis 12.125/22 Punkte gehen könnten. Könne sich der DAX bei 12.125/22 Punkten nicht stabilisieren, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die dann bis zum Tagestief von gestern, bzw. bis 12.115/13 Punkte gehen könnten. In diesem Bereich bestehe aber die Chance auf Stabilisierung und Erholung. Stelle diese sich aber nicht ein, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.105/00, bis 12.090/88 und dann bis 12.076/74 bzw. bis 12.058/55 Punkte gehen könnten. Unter der 12.055-Punkte-Marke wäre dann Platz bis 12.033/30, bis 12.018/15 und 12.005/00 Punkte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.174/95 als auch bei 12.205/22/53/74/81/97 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.312 als auch bei 12.339/71 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.123/13 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.088/71/62/51/39/28 als auch bei 11.997/72/54 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.188 (12.213) bis 12.110 (12.033) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (13.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.175 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zu einer dynamischen Impulsbewegung an die 12.243 Punkte gekommen. Der DAX sei hier aber nicht weitergekommen. Er habe von hier aus dann vergleichsweise schnell unter die Ausbruchsstelle zurückgesetzt. Eine Stabilisierung sei erst bei 12.130/20 Punkten gelungen. Am Nachmittag sei der DAX in einer engen Box seitwärts geschwankt, wobei es nicht mehr wesentlich über die 12.160/65 Punkte gegangen sei. Nachbörslich sei es dann, wie immer, in einer engen Range seitwärts gegangen. Der Index sei bei 12.136 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.228 Punkte weiter bis 12.235/38 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt. Die Bewegung sei aber einige Punkte weiter gegangen, ohne jedoch das nächste Anlaufziel bei 12.249/52 Punkte zu erreichen. Wie erwartet sei der Bereich bei 12.220/25 im Rahmen einer dynamischen Impulsbewegung problemlos überschritten worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.126 Punkte nicht ganz an die nächste Anlaufmarke der Experten bei 12.118/15 Punkte gegangen. Hier hätten dann 4 Punkte gefehlt. Damit habe das Setup gestern nicht optimal gegriffen.Chartcheck:Der DAX sei gestern zwar über die 12.220/25 Punkte hinausgekommen, habe sich jedoch nicht über dieser Marke festsetzen können. Damit bestätige sich, dass diese Marke aktuell eine stärkere Hürde darstelle. Der Index habe gestern dann doch stärker zurückgesetzt. Er bewege sich aktuell im Dunstkreis der 12.150 Punkte. Er habe gestern einen Xetra-Schluss hauchdünn über der UK seines Keils formatiert, nachdem er am Nachmittag noch aus dem Keil gefallen sei. Die Bullen hätten es aber geschafft, noch einmal einen Schlusskurs im Keil zu markieren. Heute Morgen sei der Index unter der Kante in den vorbörslichen Handel gegangen. Es deute viel darauf hin, dass der DAX heute Probleme haben sollte, wieder in den Keil zurückzufinden. Werde heute ein Xetra-Schluss unter dem Keil formatiert, der am Montag, bzw. am Dienstag bestätigt werde, dürften sich zunächst schwächere Notierungen durchsetzen. Übergeordnet habe der DAX gut 1.000 Punkte Abwärtspotenzial. Der Keil wäre dann regelkonform aufgelöst worden.Tageshoch: 12.243 (Vortag: 12.222) / Tagestief: 12.121 (Vortag: 12.047) / Xetra-Schluss: 12.155 (Vortag: 12.139) / Range: 122 Pkte (Vortag: 175 Pkte)Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: