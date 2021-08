Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX: In dünner Luft an massivem Widerstandsband - ChartanalyseEine nachhaltige Rückeroberung dieses Trendkanals habe bisher nicht stattgefunden. Zudem werde der Index durch den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 16.000 Punkten blockiert. Und auch der US-Index S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), ein wichtiger Taktgeber für den DAX, komme an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart nicht weiter. Im S&P 500 könnte es also zu einem Abprall nach unten kommen, so wie in den vergangenen zehn Jahren. Gerate der S&P 500 unter Druck, könnte auch der DAX vor einer neuen Abwärtswelle stehen. Beide Indices würden sich nach dem langen Hochlauf in sehr dünner Luft bewegen.Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX aktuell noch intakt, allerdings habe die Aufwärtsdynamik deutlich nachgelassen. Im Fokus stehe der 10er-EMA als kurzfristiger Signalgeber. Die Short-Szenarien: Der DAX pralle erneut am Fibonacci-Fächer im Monatschart und am unteren Bereich des steigenden Trendkanals im Tageschart nach unten ab und leite eine längere Abwärtskorrektur ein. Ein erstes Signal wäre dazu ein Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 15.857 Punkten. In diesem Fall könnte der DAX dann den 50er-EMA bei 15.626 Punkten anlaufen. Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er-EMA im Tageschart halten und damit kurzfristig weiter Stärke zeigen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die runde Marke von 16.000 Punkten, gefolgt vom Allzeithoch bei 16.030 Punkten. (19.08.2021/ac/a/m)