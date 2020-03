Am Aktienmarkt sei daraufhin die Verunsicherung zurückgekehrt. Die Hoffnung der Anleger, die nach der Einigung in den USA auf ein Billionen-Paket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zuvor die Kurse angetrieben habe, sei wieder geschwunden. Der DAX, der zuvor noch rund fünf Prozent über dem starken Vortagsschluss notiere und auch die 10.000er-Marke überwunden habe, sei abwärts gedreht und zuletzt sogar unter die 9.600-Punkte-Marke ins Minus gesackt.



Mehrere Experten hätten die Horror-Zahlen kommentiert. Carsten Brzeski etwa, Chefökonom Deutschland der ING, erwarte dass die kommenden Konjunkturdaten für März und darüber hinaus werden fürchterlich würden, "möglicherweise noch schrecklicher als schrecklich". Alle Volkswirtschaften der westlichen Welt würden sich mit einer beispiellosen Krise konfrontiert sehen.



Und Uwe Burkert, Chefvolkwirt der LBBW, habe zu den aktuellen ifo-Zahlen gesagt: "Da wurde nochmal scharf nachgewaschen. Aber das ist kein Wunder, denn es kommen ja täglich neue Hiobsbotschaften. Gegenüber der Vorabveröffentlichung der Vorwoche gingen dementsprechend von den Unternehmen nochmals tiefere Werte zu Lage und Erwartungen ein." Das Bild werde jetzt aber immerhin etwas konkreter: Wir bewegen uns in Dimensionen wie in der Finanzkrise, eher noch etwas schlechter, so Martin Mrowka von "Der Aktionär".



Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank habe vor weiteren Schwankungen gewarnt. "Die Marktteilnehmer schwingen aktuell von einer extremen Gemütsstimmung in die nächste." Befeuert und beschleunigt würden die Kursbewegungen durch algorithmische Handelsprogramme, die kurzfristige Trends zusätzlich verstärken würden, so Lipkow weiter. Auch in den USA seien die Futures auf die großen Indices abwärts gedreht.



Auch andere Experten würden weiterhin eine hohe Volatilität an den Aktienmärkten erwarten, solange Europa und den USA das Virus noch nicht im Griff hätten. Laut Christian Henke vom Broker IG bleibe die Verunsicherung vorerst groß.



Ein Blick auf den DAX-Chart seit Jahresanfang zeige, dass der Leitindex nach dem schroffen Ausverkauf nun an einer Bodenbildung arbeite. In den kommenden Tagen dürften die starken Schwankungen noch anhalten. Viele Anleger seien weiterhin verunsichert, ob die Milliarden-Hilfspakete der Notenbanken ausreichen würden. Mutige, langfristig orientierte Anleger stocken ihre Bestände an schwachen Tagen peu à peu auf, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (25.03.2020/ac/a/m)







