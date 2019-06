Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat das gestern gut gelöst, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index sei am Morgen passend bei 11.620 gedreht (am SMA200 und am unteren Abwärtstrendkanalboden). Zu diesem Zeitpunkt sei der DAX ideal überverkauft, aber noch nicht bärisch gewesen. Dann habe der DAX von 11.620 bis zum EMA200 des Tageskerzencharts bei 11.789 gezogen. Dies bedeute, dass der DAX vorerst auf der letzten Rille gedreht habe, denn unter 11.617 hätte es unangenehme Verkaufssignale gegeben.



Vom Abwärtstrendkanalboden (11.620) gestartet, könnten sich DAX Zwischenanstiege heute ab 11.708/11.687 der 1. Unterstützungszone des Tages, fortsetzen. Widerstand des Tages sei die 200-Tage-Linie (EMA) bei knapp 11.800. Über 11.800 wäre Platz bis 11.850. Mehr als 11.850 zu erzielen werde vorerst schwer. 11.615 sei eine Unterstützung durch den Abwärtstrendkanalboden vom Jahreshoch. Unter 11.615 verschärfe der DAX seine Abwärtskorrektur bis 11.525 (gap), 11.425 (EMA200/ Woche) und bis 11.111 (61,8% Retracem). (04.06.2019/ac/a/m)



