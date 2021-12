Die großen Investoren würden sich offenbar noch in der Findungsphase befinden. Wie solle man den Ausstieg der US-Notenbank aus der ultralockeren Geldpolitik bewerten? Was bedeute das Vorgehen der EZB? Normalerweise sind steigende Zinsen, wie von der FED anvisiert, negativ für Aktien, doch selbst nach sechs Zinsschritten bis Ende 2023 läge man erst bei einem Leitzins von 1,5 Prozent.



In Europa sei die EZB vom Gaspedal herunter, stehe aber noch lange nicht auf der Bremse. Das eine Anleihenkaufprogramm werde reduziert, das andere ausgewietet. Zinsanhebungen seien wahrscheinlich erst 2024 ein Thema. Der Fokus könne sich deshalb auf die Unternehmensgewinne richten, und hier seien die Aussichten für 2022 gar nicht so schlecht. Die FED sehe trotz strafferer Geldpolitik ein stärkeres Wirtschaftswachstum, die EZB habe ihren Ausblick auch erhöht.



Ein Blick auf den DAX-Chart verdeutliche, dass die Marktteilnehmer schon lange nicht so recht wissen würden, wohin die Reise gehe. Seit Mai, also seit sieben Monaten, pendle der DAX mehr oder weniger zwischen 15.000 und 16.000. In den letzten Tagen sei die Schwankungsbreite noch enger geworden, die Begrenzungspfosten stünden bei 15.500 und 15.800.



Es müsse etwas passieren, solle der Durchbruch nach oben erfolgen. Im Moment sei das die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Doch der Vormarsch der Omikron-Variante lasse den Glauben daran verlieren. Möglicherweise sei es aber genau diese Mutante, die den Ausweg aus der Pandemie ebne.



Aktuell drängt sich ein Einstieg in den DAX nicht auf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". So bleibe etwas mehr Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. (17.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Euphorie nach der US-Notenbanksitzung ist schon wieder verflogen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Am heutigen letzten Hexensabbat in diesem Jahr, an dem um die Mittagszeit Optionen und Futures verfallen würden, herrsche Tristesse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX notiere nur noch knapp über 15.500 und damit deutlich im Minus. Die Lage sei ernst.Wie gewonnen, so zerronnen. Die Anfangsgewinne vom Donnerstag hätten sich in der Zwischenzeit in Luft aufgelöst. Am Freitag würden schon wieder rote Vorzeichen im DAX dominieren - von 40 Aktien würden 30 im Minus notieren, wobei die Autobauer neben Delivery Hero am stärksten leiden müssten.