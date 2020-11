Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Jahresendrally läuft beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit 02.11. (DAX 11.450), macht aber seit 09.11. (DAX 13.295) eine Pause, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Vorgang der Flaggenbildung dauere schon seit 09.11. an. Der DAX könne sich dabei weiterhin nicht entscheiden, was er tun solle.



Allgemein harmonisch bzw. Standard wäre ein DAX-Abschlusstief bei 12.900/12.867, gefolgt von dynamischen Anstiegen Richtung 13.460. Der DAX beginne heute freundlich, die Vorbörse handle über 13.200, nach XETRA DAX-Schlusskurs 13.137 am Freitag. DAX-Tageshochs, die für mehrere Stunden belastbar seien, könnten bei 13.202 oder 13.275 entstehen. Gleiches gelte für die Unterseite bei 13.018/13.005. Ein DAX-Anstieg über 13.297/13.307 sei heute nicht zu favorisieren, vor allem wegen des Pivot R3 bei 13.307. (23.11.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >