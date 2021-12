Von den USA über Asien bis nach Europa habe die gestiegene Risikobereitschaft die Investoren zurück in den zuletzt schwachen Technologiesektor geführt. Im DAX seien die Titel des Chipkonzerns Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) mit plus 4,5% unter den Favoriten zu finden gewesen, im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) hätten die Anteile des Bausoftware-Anbieters Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) vorne mit einem Gewinn von mehr als 7,5% gelegen.



Die US-Bank JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) habe sich positiv zu den Perspektiven für die Chemiebranche geäußert und stufte die Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hoch. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit Corona werde wohl anhalten, doch die Konjunkturaussichten für 2022 seien günstig, habe Analyst Chetan Udeshi geschrieben. Bei etlichen Branchenwerten gebe es zurzeit attraktive Einstiegsmöglichkeiten. BASF und Covestro hätten jeweils rund 2% gewonnen.



Aus Sicht des "Aktionärs" sei es noch zu früh, von einem Befreiungsschlag zu sprechen. Daher werde noch keine neue Long-Position eröffnet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) baut am Dienstag seine Gewinne weiter aus, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem der deutsche Leitindex bereits mit einem Kurssprung nach oben geöffnet habe, stehe am Nachmittag ein Plus von 2,5% zu Buche. Neben mehreren charttechnischen Kaufsignalen könnte auch schon bald das Gap von letzter Woche geschlossen werden.