Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der EMA200 des DAX-Tageskerzencharts bei 12.413 wurde gestern bärisch gekreuzt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe bei 12.177 geendet.



Der DAX bewege sich heute oftmals zunächst aufwärts bis 12.300 und falle dann auf neue Tiefs. Die untere große Abwärtstrendkanalbegrenzung (ca. 12.075) und der SMA200 des Tageskerzencharts bei 12.130 könnten den DAX bei neuen Tiefs in Höhe von 12.132/12.075 stützen. Ein etwas höheres Tagesziel sei der EMA200 des Tageskerzencharts bei 12.413, der gestern bärisch gekreuzt worden sei. Im größeren Kontext sollte man sich auch Gedanken darüber machen was passiere, wenn der DAX per Tagesschluss unter 12.132 falle. (27.10.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >