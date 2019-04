Mittlerweile lägen die Ergebnisse des gestrigen EU-Gipfels auf dem Tisch. Großbritannien erhalte eine neuerliche Fristverlängerung bis zum 31. Oktober. Premierministerin May habe gesagt, ihr Land müsse die EU so schnell wie möglich verlassen. Sollte die Vereinbarung vor dem 22. Mai ratifiziert werden, müsse man nicht an den Europa-Wahlen teilnehmen. Ein früherer EU-Austritt sei möglich, sofern das Parlament in London dem umstrittenen Brexit-Vertrag bereits vor Fristende zustimmen sollte. Das Parlament könne aber auch die gesamte Strategie überdenken, habe es weiter geheißen. Die wieder neu entfachten Ängste vor einem Handelskrieg hätten die Aktienmärkte gebremst.



Charttechnik



Am Dienstag habe der DAX eine von der Andrews' Pitchfork abgeleitete Trigger-Linie unterschritten und damit ein kurzfristiges Shortsignal ausgelöst. Gestern habe sich die auf den 27. Dezember zurückgehende, lineare Regression (11.875) als nachhaltiger Support erwiesen. Auf der anderen Seite sei es dem deutschen Leitindex nicht gelungen, sich entscheidend von der bei 11.908 Zählern verlaufenden 55-Wochenlinie nach oben abzusetzen



Zudem habe sich das "große" Retracement bei 11.938 Punkten als unüberwindbare Hürde erwiesen. Insgesamt seien die vom Chartbild abzuleitenden Risiken etwas höher zu gewichten. Dies gelte insbesondere, sofern neben der erwähnten Regression auch die Unterstützung bei 11.862 Punkten durchbrochen werde. Ein Test der Struktur bei 11.742 und vor allen, der 200-Tagelinie (11.694) würde dann wahrscheinlich. Neben den Preis- gelte es auch die Zeitfaktoren zu berücksichtigen, zumal auf den 17. April eine 127,2%-Zeitprojektion entfalle. (11.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursverlusten am Dienstag, gelang dem DAX am Mittwoch, sich etwas zu erholen, so die Analysten der Helaba.Allerdings habe das Momentum nicht gereicht, um wesentliche Widerstände wie beispielsweise der 55-Wochendurchschnitt (11.907) und das Retracement bei 11.938 Zählern zurückzuerobern. Schlussendlich sei ein Kursplus in Höhe von 0,47 Prozent auf 11.905,91 Punkte zu verbuchen gewesen. Für etwas Rückenwind habe die Erwartung, dass der Brexit ein weiteres Mal verschoben werde, gesorgt.