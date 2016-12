Der italienische Kreditsektor habe die globalen Investoren derweil erneut in Atem gehalten. Im Zentrum habe einmal mehr die Krisenbank Monte dei Paschi di Siena gestanden. Das Institut habe erhebliche Probleme, ausreichend Kapital zum Fortbestand aufzubringen. Die Aktie habe in den vergangenen Tagen heftig geschwankt und wiederholt vom Handel ausgesetzt werden müssen. Zeitweise sei der Kurs um bis zu 20 Prozent gefallen. Für etwas Beruhigung habe die Nachricht gesorgt, dass der italienische Staat als Helfer einspringen könnte: Die Regierung habe sich zur Wochenmitte vom Parlament Pläne absegnen lassen, mit denen sie in Schieflage geratene Banken mit einer Summe von bis zu 20 Milliarden Euro stützen könne.



Der Merger des Schweizer Pharmakonzerns Actelion (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF) mit dem US-amerikanischen Konsumgüterhersteller Johnson&Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) sei unterdessen wieder etwas wahrscheinlicher geworden. Die Firmen hätten exklusive Verhandlungen über eine mögliche strategische Transaktion aufgenommen, hätten beide Unternehmen am Mittwoch erklärt. Das sei ein Rückschlag für den französischen Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF), der Insidern zufolge ebenfalls Interesse an Actelion habe. Noch vor einer Woche schien Johnson&Johnson das Interesse aufgegeben und sich aus den Verhandlungen zurückgezogen zu haben. Der Konzern habe 27 Milliarden US-Dollar für Actelion geboten. Für den neuerlichen Sinneswandel seien keine Gründe bekannt.



Bereits einen Schritt weiter in den Fusionsverhandlungen seien Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) und Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364). Beide Unternehmen hätten sich in der vergangenen Woche über Eckpunkte ihres 60 Milliarden Euro schweren Zusammenschlusses geeinigt. So sollten die bisherigen Aktionäre über einen Aktientausch an dem fusionierten Konzern jeweils 50 Prozent halten. Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle behalte den Posten auch in der neuen Holding, Praxair-Chef Steve Angel werde die Rolle des CEO übernehmen und weiter von Connecticut aus arbeiten. Das übrige Top-Management solle zu gleichen Teilen mit Vertretern der Amerikaner und der Bayern besetzt werden. Der Unternehmensname bleibe Linde. Die Aktie der Münchner habe negativ auf die Ankündigung reagiert und sei binnen kurzer Zeit um rund fünf Prozent gefallen.



Der Sportartikelkonzern Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) habe für das zweite Geschäftsquartal per Ende November überraschend hohe Umsatzraten vermelden können. Der Umsatz sei verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent geklettert, der Gewinn habe gar um sieben Prozent zugelegt, wie der adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF)-Rivale mitgeteilt habe. Vor allem in China hätten Zuwächse erzielt werden können. Die Zahlen hätten deutlich über den Analystenschätzungen gelegen, die Aktie habe positiv reagiert und sei nachbörslich um rund zwei Prozent gestiegen. (Ausgabe vom 22.12.2016) (23.12.2016/ac/a/m)





Wie schon in der Vorwoche habe sich der deutsche Leitindex DAX auf ein neues Jahreshoch steigern können, der MDAX mit Werten mittlerer Marktkapitalisierung habe sogar ein Rekordhoch erreicht und erstmals die Marke von 22.000 Punkten überschritten. Auch in den USA seien Kursgewinne angefallen, in den Schwellenländern hingegen hätten die Märkte im Minus geschlossen. Unter dem Strich habe der MSCI World am Mittwochabend in lokaler Währung 0,1 Prozent fester notiert.