Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel planmäßig bis 12.600 und stieg dann wieder an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein Geplänkel zwischen alten und neuen Kurslücken sei das gewesen, mehr nicht. Es werde nur hier und da mal etwas "angetestet", dann aber schnell wieder der Neutralitätsmodus aktiviert, typisch für die Urlaubszeit!



Der DAX bewege sich seit dem Trendwechsel durch "12.538-1" und seit dem daraufhin markierten Tief bei 12.493 in einer Flagge, also in einer Zwischenanstiegsphase, die von Verkäufern durchsetzt sei. Oberhalb von 12.530 könne sich der DAX in der Flagge vom Vorwochentief nochmals "hochhangeln", dabei aber wahrscheinlich wenig Durchschlagskraft entwickeln. Schon 12.645/12.665 sei heute eine nennenswerte Widerstandszone. Weitere Widerstände seien 12.705 sowie 12.740/12.755. Nahe Unterstützungen seien heute früh 12.605 und 12.585 (EMA200/d und KIJUN/d). Unter 12.530 wären 12.495 und 12.400 die ableitbaren Ziele. (09.08.2018/ac/a/m)