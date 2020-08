Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktienhändler haben den Glauben an einer schnellen Überwindung der Coronakrise zeitweise verloren, berichten die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der hohen Bewertungsniveaus bestehe weiterhin die Gefahr einer Korrektur, wenngleich erste DAX-Indikationen auf eine freundliche Eröffnung schließen würden. Nicht unerwähnt bleiben sollten die ab heute geltenden Veränderungen in der DAX-Familie. Der Essenslieferant Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) rücke mit dem Rauswurf von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in die erste Börsenliga auf. Der dann im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) frei werdende Platz werde von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) besetzt und HORNBACH (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) rücke in den SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) auf.Am Chartbild des DAX habe sich zuletzt wenig verändert. Die Konsolidierung setze sich fort, was daran erkennbar sei, dass die Dreiecksformation weiterhin Bestand habe. Die Widerstandslinie verlaufe heute bei 12.996 Punkten und die Unterstützungslinie bei 12.606. Sie stelle eine wichtige Haltemarke dar, nachdem die 21-Tagelinie nach mehrfachen Tests unterschritten worden sei. Diese verlaufe bei 12.770. Anhand der Indikatoren im Tageschart lasse sich nicht sagen, ob der DAX nach oben oder unten ausbrechen werde. Der MACD sei nicht aussagefähig, das Kursmomentum sei schwach, RSI und Stochastic neutral und der sehr niedrige und weiter sinkende ADX weise auf eine trendlose Marktverfassung hin. Etwas anders sei das Bild im Wochenchart. Hier sei das grundsätzlich positive Bild noch intakt. Allerdings gebe es auch hier klare Anzeichen dafür, dass der Aufwärtsimpuls an Kraft verliere. (24.08.2020/ac/a/m)