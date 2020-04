Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der gestrige DAX-Tag war besonders, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einer riesigen Lücke begonnen, sie aber nicht, so wie am 25.03. und 31.03. zu ähnlichen Gelegenheiten geschlossen. Der DAX habe über dem Extremwert Pivot R3 (9.768) begonnen, habe aber im Laufe des Tages nicht zurückgefunden unter diesen Wert. Der XDAX habe abends sogar ein höheres Hoch als in der Vorwoche erzielt, obwohl die Wochenkerzenausganglage bärisch gewesen sei.



Der DAX starte heute abermals mit einer großen Aufwärtslücke (ca. 10.300). Der DAX befinde sich bereits in der 2. grünen Anstiegssequenz. Dafür Zeit sei noch bis 08.04.20, 13 Uhr. Auch der US-Markt habe dies durch neue Hochs nachgewiesen. Die DAX-Ziele der Oberseite seien somit: a) mindestens 10.138 (vorbörslich bereits erreicht), b) 11.214 (100% von grün), c) 12.374 (161% von grün, komme etwas seltener)! Ziele auf die andere Art seien heute 10.424 (Piv R3) sowie 11.000, Monatswolkenunterkante und Ähnliches in diesem Bereich. (07.04.2020/ac/a/m)

