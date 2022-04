Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den schwachen Vorgaben aus den USA und aus Asien geht es auch mit den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Kursen weiter in den Keller, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Am Morgen habe der deutsche Leitindex sogar ein neues April-Tief mit 13.870 Punkten markiert. Die Angst der Anleger, dass die steigenden Zinsen den Konjunkturmotor zum Stottern bringen würden, belaste.



Am vergangenen Donnerstag habe es noch danach ausgesehen, als könne der DAX den seit Januar gültigen Abwärtstrend verlassen und wieder Kurs in Richtung 15.000 Punkte nehmen. Es habe sich jedoch erneut um ein Fehlsignal gehandelt. Stattdessen habe der Index heute Morgen die wichtige Unterstützung bei 14.000 Punkten durchbrochen. Sollte auch das bisherige April-Tief bei 13.887 Punkten auf Schlusskursbasis unterschritten werden, würden weitere Kursverluste drohen. (25.04.2022/ac/a/m)

