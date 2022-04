Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - 1) Es hieß: "Genau dieses Tief bei ca. 13.999 (13.969 Abendtief) ist heute zunächst auch das XETRA DAX Ziel, wenn man der Logik der Kursmuster folgt. Ausgehend von 13.999/13.969 ist dann eine weitere Anstiegsphase bis 14.180/14.195 denkbar...", so die BNP Paribas.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe tatsächlich von 14.125 fallen und bei ca. 13.969 sein Tief ausbilden können. Danach sei es wieder aufwärts gegangen Richtung 14.180, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



DAX Vorbörse ca. 14.140 2) Das obere DAX Ziel 14.180 dürfte heute früh sicher erreicht werden. 3) Ab ca. 14.180/14.200 gebe es Abwärtsrisiken, z.B. bis 14.076/14.062 (Gap + Kijun/d). Der Tages-Kijun (Kijun/d) sei aufgerückt bis 14.062 und wirke fortan an dieser Stelle stützend. 4) Sei der DAX bei 14.180 gewesen, so gäbe es bei Rückfall unter 13.969/13.962 neue Verkaufssignale, heute für die Zielzone 13.887/13.854 (Pivot S3, XETRA). 5) Solange der DAX noch nicht bei 14.180 gewesen sei, würde es nur unter 13.887/13.881 Verkaufssignale geben und der DAX hätte erneut die Chance, sich bei ca. 13.969/13.950 für den 2. Anstieg zu 14.180+x aufzubauen. (14.04.2022/ac/a/m)



