Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach sechs aufeinander folgenden Tagen mit jeweils neuen Impulshochs, ging es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag, im Vorfeld der EZB-Sitzung, zunächst etwas gemächlicher zu, berichten die Analysten der Helaba.Der DAX habe seine Gewinnstrecke gestern erneut ausgebaut und das siebte neue Impulshoch in Folge verbucht. Damit einhergehend seien weitere Widerstände überwunden worden und Indikatoren wie beispielsweise der Sentiment Zone Oscillator seien in den Extrembereich vorgedrungen. Letztmals habe eine ähnlich gelagerte Konstellation Anfang Juli vorgelegen. Kurz darauf habe der Markt nach unten gedreht. Dies müsse aktuell nicht zwangsläufig der Fall sein, als Warnhinweis auf eine mögliche Überhitzung könne dies jedoch verstanden werden. Gestern habe der DAX eine Tageskerze in Form eines "Long Legged Doji" ausgebildet. Derartige Candles würden häufig den Anfang einer Wendeformation bilden.Auf der anderen Seite gebe es aber auch eine Reihe positiver Entwicklungen zu vermelden. So sei es dem DAX gelungen, sich von einem sogenannten "Value-Bereich" nach oben abzusetzen. Die 55- und 100-Tagelinien hätten damit begonnen, leicht nach oben zu drehen. Zudem könnte das bereits am 6. September entstandene "Bowtie-Pattern" durch einen Sprung der involvierten Averages über die 55-Tagelinie bestätigt werden. (13.09.2019/ac/a/m)