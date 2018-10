Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der behauptete Handelsstart am Widerstandsbereich bei 11.394/11.430 Punkten wurde gestern direkt verkauft, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte tief bis zum kleinen Montagsgap zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort am Wochentief hätten die Käufer bereit gestanden und den Index wieder leicht nach oben gezogen. Heute deute sich nach freundlichem US-Handel eine starke Handelseröffnung an den Wochenhochs an.



Die Bären scheinen ihre Chance auf eine weitere Abwärtswelle zunächst nicht zu nutzen, so die BNP Paribas. Gehe es heute auf neue Wochenhochs hinaus, könnte das Gap vom 23.10. mit einem Anstieg bis zum Bereich zwischen 11.500 und 11.523 Punkten heute geschlossen werden. Anschließend müsse sich der deutsche Leitindex entscheiden: Mit einem Anstieg über 11.525 Punkten per Stunden- und Tagesschluss entstünden kleine Kaufsignale für steigende Kurse bis 11.660/11.670 und 11.850 Punkte. Kippe er hingegen wieder unter 11.280 und 11.195 Punkte zurück, müssten fallende Notierungen bis 11.050 und zum großen Ziel bei 10.780 bis 10.875 Punkten eingeplant werden. (31.10.2018/ac/a/m)