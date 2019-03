Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Woche hatte es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während das Aktienbarometer mit 11.823 Punkten zunächst noch ein neues Verlaufshoch habe verbuchen können, sei es in der Folge zu spürbaren Gewinnmitnahmen gekommen. In der Konsequenz stehe eine rote Wochenkerze mit markantem Docht zu Buche. Die Grenzen der abgelaufenen Woche lägen dabei außerhalb des Hochs bzw. des Tiefs der Vorperiode, so dass eine "outside week" entstehe. Dieses Kursmuster trage der Bedeutung der zuletzt immer wieder ins Feld geführten charttechnischen Barrieren Rechnung. Nachdem die Kombination aus dem Abwärtstrend seit Sommer 2018 (akt. bei 11.526 Punkten), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 11.644 Punkten) und der Nackenzone der S-K-S-Formation aus dem letzten Jahr bei 11.700 Punkten den DAX zuletzt ausgebremst habe, müssten Anleger nun ein verstärktes Augenmerk auf die Unterseite legen. Für einen echten Schuss vor den Bug sorge aus Sicht der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt das Unterschreiten der letzten vier Wochentiefs bei gut 11.400 Punkten, da damit gleichzeitig auch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.467 Punkten) durchbrochen worden sei. Erschwerend komme hinzu, dass die Erholung der letzten drei Monate nun als Bärenmarktflagge interpretiert werden müsse. (25.03.2019/ac/a/m)

