Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Anhand des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wochencharts lässt sich nochmals eindrucksvoll das Halten der 200-Tage- bzw. der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.250 Punkten) verdeutlichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf dieser Basis habe das Aktienbarometer nicht nur ein "Hammer"-Umkehrmuster, sondern auch einen nicht ganz idealtypischen "morning star" ausgebildet. Da im Tageschart am vergangenen Freitag zudem der "Deckel" der letzten Handelstage in Form der kürzerfristigen Glättung der letzten 38 Tage (akt. bei 15.470 Punkten) nachhaltig überwunden worden sei, würden die deutschen Standardwerte gute Karten besitzen, aus den o. g. Kerzenmustern weiter Kapital zu schlagen. Dies gelte besonders, wenn dem DAX der Spurt über die Hochs der letzten beiden Wochen bei 15.599/15.615 Punkten gelinge. Im Erfolgsfall würden die Barrieren bei gut 15.800 Punkten ein erstes Anlaufziel definieren, ehe das bisherige Allzeithoch bei 16.030 Punkten wieder ins Blickfeld rücke. Auf der Unterseite definiere dagegen die o. g. 38-Wochen-Linie einen markanten Rückzugsbereich. Unter strategischen Gesichtspunkten gelte es, die Tiefpunkte bei gut 14.800 Punkten nicht mehr zu unterschreiten, denn unterhalb dieses Schlüssellevels müssten Anleger von einer Topbildung ausgehen. (25.10.2021/ac/a/m)

