Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche verblieb die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Schwankungsbreite innerhalb des Pendants der Vorwoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es entstehe eine sog. "inside week". Der beschriebene Innenstab ziehe zwei weitere Implikationen nach sich: Zum einen bilde das Vorwochenhoch (10.820 Punkte) aufgrund dieser Entwicklung ein sog. "swing high". Dieses charttechnische Phänomen markiere häufig kurzfristige Marktwendepunkte. Diese Feststellung bringe uns zur zweiten Auswirkung der jüngsten Kursentwicklung: Die letzten beiden Wochentiefs bei 10.250/10.236 Punkten lägen sehr dicht beieinander. Ein Abgleiten unter diese Marke würde deshalb nicht nur den beschriebenen Innenstab nach unten auflösen, sondern auch übergeordnet dürfte der deutsche Aktienmarkt dann wieder unter Druck kommen. Schließlich müssten Investoren dann von einem erneuten Rebreak der Schlüsselzone bei 10.300 Punkten ausgehen. Zu Wochenbeginn sehe es aber gut aus, was das Verteidigen der Bastion aus zwei Fibonacci-Retracements (10.422/10.372 Punkte), dem Tief vom Dezember 2018 (10.279 Punkte) sowie der Nackenlinie eines möglichen Doppeltops betreffe. Dennoch bleibe diese Zone ein wichtiger Taktgeber für die weitere Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt. (27.04.2020/ac/a/m)

