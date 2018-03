Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Monat März ist nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielleicht sei es daher kein Zufall, dass die Suche nach einer klaren Kursrichtung beim deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in diesem Monat besonders schwer falle. Am vergangenen Freitag hätten die Bullen erneut das August-2017-Tief (11.869 Punkte) nur knapp verteidigen können. Im Eifer des charttechnischen Gefechts sei ein neues Verlaufstief (11.819 Punkte) markiert worden. Des Weiteren habe die letzte Woche unterhalb des seit Anfang 2016 etablierten Aufwärtstrends (akt. bei 12.228 Punkten) geendet.



Beim Blick auf den HSBC-Trendkompass seien die Bären weiterhin in Angriffslaune. Denn sowohl das Momentum (4 Wochen), als auch die Relative Stärke nach Levy (27 Wochen) würden weiter fallende Kursnotierungen suggerieren. Bei einem Sprung unter das o.g. August-Tief, gerate der in unmittelbarer Nähe liegende Basisaufwärtstrend (akt. bei 11.535 Punkte) - der seit März 2009 bestehe - in Angriffsnähe. Dieser sei die letzte Bastion, bevor die massive Unterstützung der 200-Wochen-Linie (akt. 11.035 Punkte) ins Visier rücke. Derzeit spreche wenig für ein bullisches Szenario. Erst die Rückkehr in den o.g. Aufwärtstrend erlaube den Bullen den charttechnischen Schützengraben zu verlassen. (26.03.2018/ac/a/m)