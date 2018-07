Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einer überschaubaren Handelsspanne und ähnlichem Eröffnungs- bzw. Schlusskurs verabschiedete sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag ins Wochenende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das letztere Phänomen lasse einen klassischen "doji" entstehen. Dieses Kursmuster stehe für einen gewissen Grad an Unsicherheit seitens der Marktteilnehmer. Verstärkt werde die gegenwärtige Unentschlossenheit noch zusätzlich durch die Chartkonstellation auf Wochenbasis, denn hier stehe dank eines Eröffnungskurses von 12.542 Punkten und einem Schlusskurs am vergangenen Freitag von 12.541 Punkten sogar ein idealtypischer "doji" zu Buche. Letztlich würden sich die deutschen Standardwerte deshalb in charttechnischem Niemandsland befinden. Während die Bullen erst wieder oberhalb der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.778 Punkten) mit den Hufen scharren würden, würden die Wochentiefs bei 12.133/12.104 Punkten einen soliden Halt auf der Unterseite bilden. Mittlerweile verlaufe auch der Basisaufwärtstrend seit März 2009 (auf Wochenbasis akt. bei 12.032 Punkten) nur noch wenig unterhalb der angeführten horizontalen Rückzugslinien. In der Summe entstehe hier also sogar eine markante Kreuzunterstützung. (16.07.2018/ac/a/m)