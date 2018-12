Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus der schlechten Börsenstimmung konnten die Aktienmärkte bisher kein Kapital schlagen. Auch das saisonale Phänomen der "Weihnachtsrally" bzw. "Jahresendrally" scheint 2018 wirkungslos zu verpuffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit erneuten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Auf der Unterseite definiere das zyklische Tief vom 10. Dezember (10.586 Punkte) im Zusammenspiel mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung von Anfang 2016 bis Anfang 2018 (10.570 Punkte) einen extrem wichtigen Rückzugsbereich. Mittlerweile kämen auch aus den USA deutliche charttechnische Warnsignale. Auf der Oberseite würden beim DAX die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 11.009/11.051 Punkten die ersten bedeutsamen Hürden definieren. Für eine temporäre Stabilisierung sei eine Rückeroberung dieser Widerstandszone zwingende Voraussetzung. Gelinge dieses Unterfangen, würde eine Gegenbewegung an Konturen gewinnen, denn dann wäre gleichzeitig auch die Rückkehr in den Abwärtstrendkanal seit Januar (untere Begrenzung akt. bei 11.041 Punkten) vollzogen. (18.12.2018/ac/a/m)