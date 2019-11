Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden Handelstage verblieb der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb der Handelsspanne vom vergangenen Mittwoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Selbstredend, dass aufgrund dieser Innenstäbe auch die zuletzt beschriebene Schiebezone zwischen gut 13.300 Punkten auf der Ober- und 13.144/13.139 Punkten auf der Unterseite unverändert Bestand habe. Die Auflösung der beschriebenen Tradingrange dürfte für den nächsten Bewegungsimpuls sorgen! Allerdings drehe der MACD aufgrund des o. g. Innehaltens aktuell nach unten, was das Risiko einer Verschnaufpause erhöhe. In die gleiche Kerbe schlage der Wochenchart der deutschen Standardwerte. In der höheren Zeitebene würden zwei Dinge ins Auge fallen: Zum einen weise die jüngste Wochenkerze einen markanten Docht auf, zum anderen hätten die letzten beiden Wochenhochs (13.301/308 Punkte) nahezu auf dem gleichen Level gelegen. In der Konsequenz entstehe ein sog. "tweezer top". Nach sechs weißen Wochenkerzen in Serie werde möglicherweise auch hier ein Kräftesammeln wahrscheinlicher. Auf der Unterseite definiere das jüngste Aufwärtsgap bei 13.019/12.992 Punkten im Wochenbereich die erste markante Rückzugszone. (18.11.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >