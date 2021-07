Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie bullisch die übergeordnete Börsenlage in diesen Monaten noch immer ist, zeigt, wie zuverlässig es die Bären versäumen, negative Signale in der Folge auch in ihrem Sinne umzusetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese habe es am Donnerstag ja zuhauf gegeben, aber nach dem schlechtesten Handelstag seit dem 19. Mai mit minus 1,73 Prozent seien beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) direkt wieder 1,73 Prozent (sic!) gutgemacht worden, so dass es letztlich sogar zu einem leichten Wochenplus von 0,24 Prozent gereicht habe. Ja, das negative Signal beim MACD-Indikator auf Wochenbasis sei intakt und ja: die saisonale Komponente werde demnächst für mächtigen Gegenwind sorgen. Noch aber sei es nicht soweit und in den etwa zwei Wochen, die von dieser Warte aus positiv zu beurteilen seien, könnte es dem Index gelingen, das Allzeithoch bei 15.802 Punkten vom 14. Juni zu überwinden und erstmals gen 16.000er-Niveau vorzustoßen. Aber zunächst einmal sei die Seitwärtsspanne zwischen grob gesagt 15.300 und 15.800 Punkten intakt, und zwar seit mittlerweile siebeneinhalb Wochen. Darunter würde die 15.000er-Marke als mentale Unterstützung dienen, vor allem aber der waagrechte Bereich um 14.800 Punkten, der inzwischen von einem siebenmonatigen Aufwärtstrend verstärkt werde. (12.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >