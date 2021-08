Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Woche zeichnet sich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) durch eine unterdurchschnittliche Hoch-Tief-Spanne von lediglich 230 Punkten aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei das Aktienbarometer um die Schlüsselmarken in Form der alten Hochpunkte bei rund 15.800 Punkten gependelt und zudem innerhalb der Schwankungsbreite der Vorperiode verblieben. Es entstehe also eine sog. "inside week". Die beschriebenen Phänomene würden auf eine sehr niedrige Volatilität hindeuten, was uns ohne Umwege zum eigentlichen Thema der heutigen Ausgabe bringe: Die Bollinger Bänder bzw. vielmehr deren Abstand würden in der Technischen Analyse regelmäßig als Maßstab für die Marktschwankungen herangezogen. Der Chart unterstreiche, dass sich die Bollinger Bänder im historischen Kontext extrem stark zusammengezogen hätten. Konkret: Der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger Band sei aktuell der niedrigste der DAX-Geschichte! In der Vergangenheit sei diese Konstellation oftmals der ideale Nährboden für größere Marktschwankungen gewesen, zumal sich die Begrenzungen des Volatilitätsindikators auch im Tagesbereich stark zusammengezogen hätten. Für den korrekturanfälligen September sei das nicht die beste Ausgangslage. (30.08.2021/ac/a/m)



