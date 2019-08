Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fehlte zum Wochenschluss die Schwungkraft und letztlich belasteten die neuen chinesischen Zölle u. a. auf US-Autos, Sojabohnen und US-Rohöl, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe den Handel aufgrund des Zollstreits mit einem Indexstand von 11.611 Punkten beendet, was einem Minus von knapp 1,2% entspreche. Heute stünden das ifo Geschäftsklima Deutschland und die Durable Goods in den USA im Mittelpunkt des Interesses. Enttäuschungspotenzial machen die Analysten der Helaba nicht aus, insbesondere in Bezug auf die US-Zahlen zeichnet sich sogar eine positive Überraschung ab, denn die Boeing-Bestellungen haben wieder Fahrt aufgenommen. Insofern sollte der Aktienmarkt von dieser Seite nicht belastet werden.Der Ausblick für den DAX sei ambivalent. Zwar sei es dem DAX gelungen, sich oberhalb der Widerstandslinie des Abwärtstrends und der 200-Tagelinie (11.657) zu halten, das 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von 12.599 bis 11.266 bei 11.775 habe aber nicht nachhaltig überwunden werden können. Gleiches gelte für die 21-Tagelinie bei 11.823, an der der Index zweifach gescheitert sei. Erst wenn es gelinge, diese und die Marke bei 11.865 zu knacken, entstünde Potenzial bis zur Kurslücke bei 12.034/12.129, die Anfang August gerissen worden sei. Damit sei derzeit aber kaum zu rechnen, denn mit den kräftigen Verlusten vom Freitag habe sich die Indikatorenlage etwas getrübt. Sollte jetzt noch die Kurslücke vom 19. August mit einem Indexstand von unter 11.578 geschlossen werden (worauf erste DAX-Indikatoren hinweisen würden), müsste ein Rückfall bis zum Tief vom 15. August bei 11.266 ins Kalkül gezogen werden. (26.08.2019/ac/a/m)