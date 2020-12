Ausblick: Der DAX befinde sich in einer ausgedehnten Seitwärtsphase und notiere direkt unter einem massiven Widerstandsbereich in dünner Luft.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe es nicht mehr über die Widerstandszone bei 13.300/13.350 Punkten nach oben auszubrechen und drehe wieder nach unten ab. Die erste Anlaufzone wäre dann die Unterstützung der unteren Trendkanalbegrenzung und des 50er EMA im Bereich von 12.950/13.000 Punkten. Gelinge den Bären ein Ausbruch nach unten, wäre mit einem Rücklauf zum ersten offenen Gap bei 12.600 Punkten zu rechnen. Hier verlaufe nur etwas tiefer bei 12.540 Punkten auch der wichtige 200er EMA, der den Bären Einhalt gebieten sollte. Gehe es doch tiefer, wäre das Gap bei 12.330 Punkten die nächste Anlaufmarke. Mit Blick auf das große Bild im Monatschart könnte aber auch ein erneuter Rücklauf zum unteren Fibonacci-Fächer bei 11.500 Punkten bevorstehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne über den Widerstand bei 13.350 Punkten nach oben ausbrechen. Dann wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum letzten Gap auf der Oberseite bei 13.500 Punkten zu rechnen. (08.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX scheitert seit Monaten im Tageschart am Widerstandsbereich bei 13.300/13.350 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im großen Bild im Monatschart sei zu erkennen, dass der DAX bereits seit 2017 immer wieder am oberen Widerstandsbereich nach unten abgeprallt sei. Nach dem langen Hochlauf im November dürfte dem DAX die Kraft für einen weiteren langfristigen Kursanstieg fehlen. Für ordentlich Gegenwind sorge dabei auch der starke Euro, der aktuell über der Marke von USD 1,21 notiere und sich in einem klaren Aufwärtstrend befinde. Zudem sei auch der US-Index S&P 500 als Taktgeber heiß gelaufen.