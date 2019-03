Auch heute könnte es zuerst deutlich abwärts gehen. Vorbörslich sehe man den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 11.303 Punkten, etwa 0,5% unter dem Schlusskurs der Vorwoche.



Der letzte Handelstag in der vergangenen Woche sei für den DAX aus charttechnischer Sicht eine kleine Katastrophe gewesen. Gleich zwei Unterstützungen seien überrannt worden. Dies seien der kurzfristige Aufwärtstrend sowie die waagerechte Trendlinie bei 11.420 Punkten gewesen. Nun müsse es die einfache 50-Tage-Linie bei aktuell 11.323 Zählern richten. Darunter könnte es dann in Richtung der Trendgeraden bei 11.152/11.170 Punkten gehen.



EUR/USD: An der 200-Tage-Durchschnittslinie sei einfach kein Vorbeikommen. Zum dritten Mal habe die besagte Glättungslinie den Euro zum US-Dollar ausgebremst. Daraufhin sei es wieder gen Süden gegangen. Das Zwischentief bei 1,1301 USD stehe erneut unter Beschuss. Rutsche das Währungspaar darunter, müsste mit Kursverlusten bis zum 61,8%-Fibonacci-Level bei 1,1190 USD gerechnet werden. Diese Unterstützung habe Anfang dieses Monats Schlimmeres verhindern können.



Der Goldpreis habe den Anfang März entstandenen charttechnischen Schaden mittlerweile beheben können. Die Trendgerade bei 1.296 USD habe, wie auch das 23,6%-Fibonacci-Niveau bei 1.303 USD und die 50-Tage-Linie bei 1.306 USD zurückgewonnen werden können. Das gelbe Edelmetall steuere momentan den unterschrittenen mittelfristigen Aufwärtstrend bei 1.316 USD sowie die ehemalige obere Trendkanallinie bei 1.318 USD an. Beide Widerstände hätten zuletzt nicht bezwungen werden können. (25.03.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag vergangener Woche sah es zunächst nach einer Fortsetzung der Erholung aus, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Einen Tag später sei die gute Stimmung jedoch in Pessimismus umgeschlagen. Auslöser sei die US-Notenbank FED mit der Ankündigung gewesen, die Zinsen in diesem Jahr voraussichtlich nicht zu erhöhen. Und plötzlich habe das R-Wort die Runde gemacht. Die Angst vor einer Rezession habe am Freitag eine Verkaufswelle ausgelöst. Interessant dürfte daher der heute anstehende ifo-Geschäftsklimaindex für März sein. Aber auch bei den Sorgenkindern Handelsstreit und Brexit könnte in dieser Woche Bewegung ins Spiel kommen. Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer würden nach Peking reisen. Auf einen Durchbruch bei Verhandlungen zwischen den USA und China würden die Anleger weiterhin vergebens warten. Im Brexit-Drama sei der letzte Vorhang auch noch nicht gefallen. Für die Premierministerin Theresa May könnte es in dieser Woche ungemütlich werden. Medienberichten zufolge stehe May möglicherweise vor dem Rücktritt.