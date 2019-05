Der durch die Gnadenfrist für die EU-Automobilindustrie ausgelöste neue Optimismus an den Aktienmärkten sei nach Auffassung der Analysten durchaus begründet. Der Handelskonflikt zwischen Washington und Brüssel sei zunächst zwar nur verschoben (und damit noch nicht beigelegt), die jüngste Nachricht aus den USA habe aber auch Implikationen für die Gespräche der Vereinigten Staaten mit China. Ganz offenkundig scheue Donald Trump den Handelskrieg an zwei Fronten. Das Timing der sich nun abzeichnenden Verschiebung der Einführung der neuen Autozölle zeige somit an, dass der US-Präsident im Konflikt zwischen Peking und Washington auf eine recht zügige Einigung zu hoffen scheine. Dieses Faktum spreche für mehr Risikofreude bei den Investoren und sei damit ohne jeden Zweifel positiv für die Asset-Klasse Aktien.



Die Finanzmärkte würden nun mit besonderem Interesse auf die Gespräche der USA mit China zu blicken haben. Ein wichtiger Punkt werde in diesem Kontext die noch anzuberaumende Reise von US-Finanzminister Steven Mnuchin nach Peking sein. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen dürfte "der Deal" nun aber wohl zunehmend zur Chefsache werden. In der Tat könnte der G20-Gipfel in Japan eine sehr geeignete Bühne für eine medienwirksame Einigung zwischen Donald Trump und Xi Jinping darstellen.



Die internationalen Finanzmärkte würden wieder verstärkt auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking setzen. Der DAX habe auf dieses veränderte Umfeld bereits angemessen reagiert. Deutsche Aktien seien damit nicht mehr übermäßig günstig bewertet. Kurzfristig könne ein Investment in die Asset-Klasse Dividendenpapiere als Wette auf einen konstruktiven US-Handelsdeal mit China allerdings schon noch attraktiv sein. Jedoch bestünden weiterhin große politische Risiken. So dürfte Washington nach einer Einigung mit Peking beginnen, Brüssel stärker ins Visier zu nehmen. Für ein Investment in Aktien spreche weiterhin vor allem das niedrige Zinsniveau.



Die Rendite von deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren sei weiterhin negativ. Auch aus der Perspektive von US-Investoren, die für den europäischen Aktienmarkt ebenfalls von großer Bedeutung sei, habe der Rentenmarkt an Attraktivität verloren. Die Verzinsung von US-Treasuries im Laufzeitbereich 10 Jahre habe sich zuletzt deutlicher von der Marke 3% entfernt. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus würden renditehungrige Anleger perspektivisch aber auch nach Alternativen zur Aktie suchen müssen. (16.05.2019/ac/a/m)





Es sei zwar nicht zum Crash gekommen, dennoch müsse wohl schon von einer recht nachhaltigen Schwäche gesprochen werden. Im Rahmen der globalen Abwärtsbewegung der Preise von Dividendenpapieren sei der deutsche Leitindex DAX sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gefallen. Presseberichte, die in Richtung einer Verschiebung der Einführung von neuen US-Zöllen auf Kraftfahrzeuge aus der EU deuten würden, seien an der Börse dann gestern regelrecht gefeiert worden. Offenbar wolle Donald Trump die Entscheidung über die zusätzlichen Abgaben um bis zu sechs Monate nach hinten verschieben. Diese Meldung sei nicht nur hilfreich für die deutsche Automobilindustrie gewesen - sie habe auch den DAX gestern beflügelt - und wieder über die "magische" Schwelle von 12.000 Zählern springen lassen.