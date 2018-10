Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf den niedrigsten Stand seit dem 17. Januar 2017 fiel der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montagmorgen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



11.459 Zähler laute damit das neue 2018er-Tief. Zumindest habe der anschließende Verlauf und die damit verbundene Tageskerze (lange Lunte) eine gewisse Hoffnung gegeben. Baldige Anschlusskäufe würden den deutschen Blue-Chip-Index direkt auch aus dem steilen kurzfristigen Abwärtstrend hieven, der im Chart auf Stundenbasis zu erkennen sei. Weitere Hürden würden dann bei der 38-Stunden-Linie (derzeit um 11.665 Zähler), am ehemaligen Jahrestief 11.726 Punkte und am ebenfalls fallenden 38-Stunden-Durchschnitt um 11.770 Punkte warten. Bis hinauf zur 12.000er-Marke würden sich weitere Widerstände ergeben, die sich aus der aktuellen dreiwöchigen, bei 12.457 Punkten begonnenen Abwärtswelle herleiten lassen würden, die damit fast genau 1.000 Zähler ausgemacht habe: 11.840 und 11.958 Punkte. Bei 12.076 Zählern wäre diese Abwärtsbewegung aus Fibonacci-Sicht beendet.



Werde die Wende nach dem 1.000-Punkte-Absturz doch noch nicht geschafft, bestehe bereits im 11.400er-Bereich die nächst gute Stabilisierungschance. Gelinge diese nicht, warte der Härtetest um 11.150 Zähler, der nächsten bedeutenden Fibonacci-Unterstützung. (16.10.2018/ac/a/m)