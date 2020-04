Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beendete die vergangene Handelswoche freundlich, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.



Zwar sei am Freitag ein Ausbruchsversuch über das Wochenhoch vom Dienstag noch vereitelt worden, doch würden sich die Indexfutures heute zum Beginn der Vorbörse sehr weit im Plus zeigen.



Der DAX dürfte heute mit einem Gap Up im Bereich der Pullbacklinie (gestrichelt) bei ca. 10.745 Punkten in den Handel starten. Könne er sich nachhaltig darüber absetzen, eröffne sich direkt weiteres Aufwärtspotenzial bis 10.995 - 11.020 und darüber hinaus ggf. ins weite Gap zwischen 11.000 und 11.460 hinein. Komme es im Bereich der Pullbacklinie zu einem kleinen bärischen Reversal, könnte das heutige Eröffnungsgap mit Rücksetzern bis 10.660 - 10.690 geschlossen werden. (14.04.2020/ac/a/m)



