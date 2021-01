Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte gestern nach dem Kurssprung über den Abwärtstrend als bald zeitweise fallen (Pullback), "zum Beispiel beginnend bei 13.989 (gap fill) oder 14.030 (Vorgängerhoch)...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Tat habe der DAX ausgehend von 14.030 nachgegeben, "...bis in die Zone 13.901 & 13.890 & 13.882...", das sei der Plan gewesen. Im Tief markiert worden sei 13.878. DAX-Tagesschlusskurs sei 13.907 gewesen.



Es sehe im DAX zunehmend nach einem weiteren Test von 13.600 & 13.565 aus! Denn: Der Anstieg der letzten vier Tage sei insgesamt nicht impulsiv, damit weiterhin Bestandteil der Seitwärtsphase die schon den gesamten Januar zwischen 13.600 und 14.100 stattfinde. Noch klammere sich der FDAX in der Vorbörse an den EMA200/h1 bei 13.878 und erhalte sich damit die Chance für einen Anstieg bis 13.934 & 13.938 (PP+Kijun/h1). Im Tagesverlauf sei im Hoch allenfalls ein DAX Handel bei 13.945 & 13.950 zu erwarten. (22.01.2021/ac/a/m)



