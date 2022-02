Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die gestrige DAX-Abwärtsansage ging in Erfüllung, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte gestern beginnen, von 15.370 bis 15.111/15.060 zu fallen, was sich speziell unter 15.309 als etablierte Variante zeigen sollte. In der Nachbörse seien gestern tatsächlich schon 15.127 erreicht worden.



Und heute? Am heutigen Freitag gebe es vom XETRA DAX-Tageskerzenchart keine Hinweise darauf, dass weitere DAX-Tiefs ausbleiben würden. Man sollte die Abweichung bedenken. Der XETRA DAX habe bisher nur Tiefs bei 15.206 erzielt, die Nachbörse bereits bei XDAX 15.127. Weitere DAX-Tiefs Richtung 15.127/15.111/15.060 seien also vorerst wahrscheinlich! Erster Widerstand des Tages sei der Bereich 15.309/15.327. Schon daran könnten DAX-Zwischenanstiege scheitern. Der VDAX habe gestern +8% zugelegt und stütze die These fallender DAX-Notierungen. (18.02.2022/ac/a/m)



