Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.232 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 98 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 33 Punkte unter den Tagesschluss gestern Abend. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.230-Punkte-Marke zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte der DAX dann die 12.242/45 und dann die 12.253/55 bzw. die 12.263/65 Punkte erreichen. Denkbar sei, dass der DAX Probleme haben könnte, sich über die 12.250/65 Punkte zu schieben. Im Zweifel werde das Tageshoch auch in diesem Bereich formatiert. Gehe es aber über die 12.263/65 Punkte, so könnte der DAX dann die 12.282/84, die 12.295/97, die 12.312/14 und dann die 12.331/33 Punkte erreichen.



Sollte es der DAX bis in den Bereich der 12.331/33 Punkte schaffen, so könnte er dann die 12.349/51, das Tageshoch von gestern und dann die 12.385/88 bzw. die 12.395/98 Punkte anlaufen. Sollte es der DAX bis in den Bereich der 12.388/95 Punkte schaffen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. Werde der Bereich aber dynamisch und mit Momentum erreicht, so könnte der Index dann auch die 12.405/07, die 12.420/22 bzw. die 12.431/33 Punkte erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.230-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst das Tagestief von gestern und dann die 12.209/07 bzw. die 12.195/92 Punkte erreichen. Würden sich bei 12.195/92 Punkten keine Erholungen einstellen, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis an die 12.178/76, an die 12.165/63, an die 12.150/48 und dann weiter bis an die 12.134/32 bzw. bis 12.117/15 Punkte gehen könnten. Unter der 12.117/15-Punkte-Marke wären dann die 12.109/07, die 12.090/88, die 12.062/60 bzw. die 12.044/40 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.295 als auch bei 12.310/40/47/52/75 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.404/20/58/78 als auch bei 12.511/40 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.252/43/21/08 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.177/34 als auch bei 12.044 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 12.262 (12.333) bis 12.134 (12.044) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.03.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.330 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe bereits vorbörslich sein Tageshoch ausgebildet und dann mit Aufnahme des Xetra-Handels wieder unter die 12.300 Punkte zurückgesetzt. Zwar habe er sich kurz vor Mittag noch einmal über dieses Level schieben können, es sei ihm aber nicht gelungen, sich über dieser Marke festzusetzen. Was gefolgt sei, seien weitere Abgaben bis in den Bereich der 12.250 Punkte gewesen. Von hier aus sei es zum Xetra-Schluss wieder aufwärts gegangen. Der Index habe einen Xetra-Schluss über dem Level des Vortags formatieren können. Damit habe der DAX von 13 Handelstagen 11 mit Gewinn abgeschlossen. Nachbörslich habe sich dann im Rahmen des FED-Zinsentscheids eine erhöhte Vola eingestellt, im Zuge dessen sei auch das Tagestief formatiert worden. Der DAX sei bei 12.255 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.360/62 Punkte weiter bis an die 12.372/74 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 3 Punkte verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.228/25 Punkte nicht an das nächste Anlaufziel bei 12.209/07 Punkten gegangen. Hier habe das Setup nicht gepasst.Tageshoch: 12.369 (Vortag 12.349) Tagestief: 12.217 (Vortag: 12.188) Xetra-Schluss: 12.309 (Vortag: 12.307) Range: 162 Pkte (Vortag: 161 Pkte)Der DAX habe sich im 4h-Chart unter der EMA20/50/200 etabliert. Er sei gestern zwar an die EMA200 gelaufen, von ihr aber abgeprallt. Somit spreche einiges dafür, dass sich heute weitere Rücksetzer einstellen könnten. Erst wenn es der DAX schaffe, sich über die EMA200 zu schieben und darüber zwei volle grüne Kerzen auszubilden, wären weitere, auch deutliche, Erholungen denkbar. Auch der DAX stütze diese Einschätzung. Die Rücksetzer könnten bis in den Bereich der 12.044/12.000 Punkte gehen.