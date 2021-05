Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheint die Höhenluft zunehmend Beschwerden zu bereiten, so die Analysten der Helaba.



Zwar habe der deutsche Leitindex am Dienstag noch ein neues Rekordhoch markieren können, dabei habe sich jedoch gezeigt, dass sich das Momentum weiter rückläufig dargestellt habe und auch die Trendintensität keineswegs idealtypisch ausgefallen sei. Darüber hinaus sei festzuhalten, dass die Bewertung ambitionierte Höhen erreicht habe und entsprechend unterstellt werden könne, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Alles in allem stehe nun also die Frage im Raum, in welche Richtung es weitergehe, zumal weiterhin zu befürchten sei, dass auch saisonale Aspekte noch zum Tragen kämen. Aus statistischer Sicht liege die durchschnittliche Performance im Juni sogar noch unterhalb der des Monats Mai, welcher grundsätzlich als schlechter Börsenmonat gelte. Neue Erkenntnisse habe es gestern indes nicht gegeben. Inflationssorgen auf der einen und Konjunkturhoffnungen auf der anderen Seite würden sich weiterhin die Waage halten.



Mit Blick auf die charttechnische Verfassung des DAX gebe es wenig Neues zu berichten. Auf der Oberseite fehle das Momentum, auf der Unterseite sei der Abgabedruck bisher gering. Insofern gelte es weiterhin, auf einen Ausbruch nachhaltig über das Rekordhoch oder unter die 55-Tagelinie (15.075) zu warten. Supports seien bei 15.422, 15.288 und 15.239 Zählern zu finden. (28.05.2021/ac/a/m)

