Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel gestern bis 12.368 und kam dann bis 12.850 zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die 200-Tage-Linien seien im XETRA-DAX per Tagesschluss behauptet worden, Tagesschluss 12.775. Aber ...



Heute früh bewege sich die Vorbörse allerdings wieder 300 Punkte tiefer, bei 12.475. Das XETRA-Reversal von gestern werde also in Frage gestellt. Immerhin reversalte der VDAX gestern stark, was ein Hinweis auf Abbau von Hedges ist, so die BNP Paribas. Faktisch sei es aber so: Unterhalb der beiden 200-Tage-Linien (EMA+SMA), die bei 12.639/12.772 verlaufen würden, bestünden weitere Abwärtsrisiken. Einen "intra day" Widerstand aus dem Stundenkerzenchart stelle am Vormittag insbesondere der Bereich 12.600 dar. (27.02.2020/ac/a/m)

